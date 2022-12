Filippo Scollo eletto segretario generale FILT CGIL di Ragusa

Il XII Congresso provinciale della FILT CGIL di Ragusa ha eletto il suo nuovo segretario generale. E’ Filippo Scollo e succede a Giuseppe Incatasciato alla fine del suo quadriennio in carica.

Nella relazione introduttiva Incatasciato ha sottolineato che la categoria (Federazione italiana lavoratori del trasporto) con il settore del trasporto merci rappresenta l’impegno di lotta sindacale più importante da anni. Impegno gravoso e grande nel periodo difficile della pandemia per gli addetti che hanno garantito la destinazione di derrate alimentari nella grande distribuzione.

L’obiettivo del nuova contratto che garantisce un aumento di 230 euro lorde è quello di assicurare una più dignitosa logistica degli autisti. Accanto alle aziende virtuose ve ne sono che non rispettano le normative sui tempi di guida e di riposo previsti dal regolamento delle norme europee mettendo a repentaglio la vita dei lavoratori e non solo.

Occorre poi una precisa verifica tra i versamenti delle aziende al fondo di sanità integrativa del settore, il controllo incrociato con l’INPS delle ore lavorate e quelle dichiarate nelle buste paga.

Difficoltà per gli operatori dell’aeroporto di Comiso costretti ad operare con orario spezzato per mancanza di voli ma grazie all’attività delle RSA si è riusciti ad ottenere un contratto integrativo; stesso risultato con i marittimi compreso in questo caso il bonus carburante.

Importanti progressi sul piano economico sono stati ottenuti poi alla Coop ragusana Operari San Giorgio.

Peppe Scifo, segretario generale della CGIL ha evidenziato che la provincia di Ragusa è un territorio ad alto valore produttivo ma scarso dal punto di vista infrastrutturale. Spiragli si sono aperti per la realizzazione della superstrada Ragusa- Catania vero punto di snodo per lo sviluppo. Rimane irrisolto ma aperto il tema della ferrovia che dovrebbe mettere in rapida connessione il territorio ibleo con l’asse Gela e Catania. Le sorti dell’aeroporto di Comiso sono nelle mani della SAC e quindi delle Camere di Commercio e quindi un futuro non ancora ben definito.

Per Franco Spanò, segretario generale della FILT CGIL Sicilia il quadro attuale non è incoraggiante. La tendenza allo sfruttamento dei lavoratori attraverso lo strumento dei voucher è veramente deprimente e delegittimante elementari diritti democratici. La provincia di Ragusa ha infine necessario bisogno di realizzare un sistema intermodale dei trasporti tra il Porto di Pozzallo, ormai inserito in un sistema di rilancio, l’aeroporto di Comiso, le ferrovie, le autostrade con l’auto poto di Vittoria.

Bisogna perseverare su questo obiettivo per rendere efficaci e produttive le infrastrutture di questo territorio.

L’elezione di Filippo Scollo ha poi una motivazione precisa: la trasversalità con la FILCTEM di cui Scollo è segretario generale. Pur mantenendo l’autonomia delle due categorie il criterio decisivo per la scelta: la contiguità e i nessi comuni tra i due sindacati.

