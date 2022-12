Si apre il cartellone degli eventi natalizi a Scicli

Venerdì 9 dicembre sarà una giornata che ricorderemo a lungo. La parata natalizia e l’inaugurazione della Villa di Babbo Natale (Villa Penna) hanno rappresentato un unico grande momento di festa popolare a misura di bambino ed allo stesso tempo intergenerazionale. Natale è famiglia, Natale è gioia. Questo era ed è lo spirito alla base del nostro cartellone natalizio e la giornata di ieri lo ha dimostrato in pieno. A dichiararlo è il Sindaco Mario Marino.

Tantissimi sciclitani e non, bambini e non, hanno inondato le strade del centro storico con la loro felicità e voglia di stare insieme, nel solco della condivisione che è propria dello spirito natalizio. Mai si era vista una così grande folla partecipare ad un evento natalizio che la città aspettava da tanti anni. Lo ripeto, è stata una festa di popolo e per la gente.

La Villa Penna, per l’occasione rinominata Villa di Babbo Natale, prosegue Marino, sarà aperta con ingresso libero tutti i pomeriggi fino al 6 gennaio, dalle ore 16:30 alle 22:00. All’interno della Villa, sia di giorno che di sera, ci saranno eventi e spettacoli che faranno vivere in armonia e, consentitemi questa parola, magia questo Natale di rinascita. Il primo vero Natale in compagnia dopo tre anni di restrizioni e paura.

All’interno della Villa di Babbo Natale saranno presenti i mercatini di Natale, dove si alterneranno per tutto il mese artigiani locali, della Provincia e non. Durante il percorso all’interno della Villa, si vivrà la magia del luna park, con la presenza dell’intramontabile zucchero filato e, come ha ben detto l’Assessore Falla, da quel momento si entrerà in pieno nel sogno di tutti i bambini, il mondo di Babbo Natale. Saranno presenti laboratori per bambini e adulti e momenti di studio delle nostre tradizioni e manifestazioni folkloristiche

Salva