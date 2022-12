On. Assenza. Proroga contratti lavoratori sanitari Covid

Saranno prorogati i contratti del personale sanitario reclutato per l’emergenza Covid19. Analoga soluzione si auspica per il personale tecnico e amministrativo. “Il Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’ARS ringrazia l’Assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo che, in linea con la volontà del Governo e accogliendo l’Ordine del giorno presentato dai nostri deputati, ha annunciato la proroga dei contratti del personale sanitario reclutato per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID19, assicurando così la prosecuzione del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa in materia.

Il Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia auspica analoga soluzione per il personale tecnico e amministrativo per far sì che si mantenga alto il valore dell’assistenza sanitaria pubblica al quale questi lavoratori contribuiscono”. Così il Capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, on. Giorgio Assenza, in una nota alla stampa.

