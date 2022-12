“E’ Natale a Modica”. Dal 7/11dicembre 2022

Parte oggi l’iniziativa “E’ Natale a Modica”, organizzata dalla ProModica 1977 APS, in collaborazione con il Comune di Modica, con l’intervento di alcune imprese locali. Si accendono anche quest’anno le luci di Natale in città. Piazza Matteotti dal 7 all’11 dicembre, sarà l’emblema delle festività, con il villaggio dedicato ai dolci di Natale con i prodotti tradizionali locali, il mercatino delle pulci e la giostrina tipica di Natale per far divertire i bambini. Finalmente, la gioia di poter vivere tutti insieme la festa più bella dell’anno nel cuore del centro storico di Modica. Giovedì 8 dicembre l’atmosfera sarà quella giusta con il tradizionale omaggio all’Immacolata, a mezzogiorno e poi artisti di strada in giro per il centro, musica a cura dell’Associazione Thelonious, giorno 9 dicembre la serata sarà allietata dal Gruppo De.da, mentre sabato 10 dicembre suonerà i The boys jam session. La festa e appena cominciata! Un’iniziativa voluta per allietare le festività dei cittadini modicani e di quanti sceglieranno la Città della Contea per trascorrere qualche giornata in allegria.

