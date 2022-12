On. Abbate: “E’ legge la rateizzazione della tassa automobilistica”

E’ diventata ufficialmente legge la possibilità di rateizzare l’importo dovuto per le tasse automobilistiche scadute a partire dal primo gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2021. Nel primo pomeriggio di oggi l’Ars ha approvato la norma che così diventa legge effettiva praticamente da subito. Gli automobilisti siciliani (sia privati che aziende) potranno richiedere di accedere all’agevolazione delle rate se debitori di importi superiori ai 2 mila euro. Le rate saranno quattro con cadenza trimestrale per la durata di un anno. Inoltre è ufficiale (per qualsiasi importo) anche la proroga al 28 febbraio per il pagamento delle tasse scadute senza incorrere in sanzioni e interessi. “Ci possiamo ritenere soddisfatti di questa nuova legge – commenta l’On.Abbate – che abbiamo seguito attentamente insieme al mio collega On.Pace con il quale abbiamo presentato un emendamento per abbassare la soglia rateizzabile da 50 a 2 mila euro. Il nostro obiettivo era proprio quello di renderla accessibile a quante più persone possibili e non solo alle grandi aziende. Da non sottovalutare anche la possibilità di mettersi in regola per chi è debitore di importi inferiori senza dover pagare anche sanzioni e interessi. Nei prossimi giorni, rivolgendosi alle proprie agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche o direttamente all’ACI, si potrà procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria”.

Salva