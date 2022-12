Il Modica Calcio al lavoro verso la trasferta di Mazzarrone

Il Modica Calcio è a lavoro, agli ordini di Giancarlo Betta, per preparare la sfida in trasferta di domenica prossima contro il Mazzarrone.

I ricordi corrono veloci al 25 aprile quando, sul terreno di gioco mazzarronese il 2-0 siglò l’avvenuta rimonta in classifica e la promozione diretta nel campionato di Eccellenza. Ma domenica non ci sarà spazio per la “nostalgia”.

Capitan Vindigni e compagni dovranno scendere in campo con l’obiettivo di proseguire nella striscia positiva che accompagna i rossoblu soprattutto in trasferta da dove, su sei match, in ben quattro occasioni la squadra modicana è tornata a casa col massimo dei punti in palio.

La ricetta per affrontare la quattordicesima giornata di campionato l’ha rivelata il difensore rossoblu Andrea Scrugli. “Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, tra cui l’ultima offerta domenica in casa contro il Taormina. Abbiamo affrontato la miglior squadra che ho visto fin qui – ammette Scrugli – ed è stata una partita combattuta. Noi abbiamo offerto una delle nostre migliori prestazioni. È mancato il goal, ma abbiamo avuto diverse occasioni. Dobbiamo ripartire proprio dalla prestazione che mi fa ben sperare. Come squadra siamo concentrati e daremo il massimo anche domenica”.

Dello stesso avviso anche il centrocampista modicano Salvatore Misseri, tra i protagonisti della cavalcata vincente della scorsa stagione conclusasi proprio a Mazzarrone.

“Domenica è stata una partita intensa – dice Misseri – ma abbiamo lottato su ogni palla e soprattutto abbiamo dato tutto. Peccato per l’occasione personale che è stata ribattuta da Sasha Giorgetti, ma dobbiamo guardare avanti, ripartendo dal tanto che di buono abbiamo fatto in questo periodo”.

