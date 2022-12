Modica. Incendio in un edificio di edilizia popolare

Incendio in un palazzo di edilizia popolare a Treppiedi Nord, in Corso Sandro Pertini, a Modica. Sul posto i vigili del fuoco. Il fuoco, dalle prime risultanze causato da un corto circuito, ha interessato un appartamento al quinto piano dell’edificio composto da sei piani. La proprietaria dell’immobile è rimasta intossicata e ricoverata in codice rosso all’Ospedale “Nino Baglieri”. Ricoverato anche un giovane che, accortosi delle fiamme, ha tentato di aprire la porta dell’appartamento a spallate. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento in attesa di valutare l’agibilità. Nel frattempo la polizia locale ha fatto evacuare gli appartamenti al quarto e al sesto piano.

