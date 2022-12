Cisl FP. Disagi uffici giudiziari, personale Tribunale in assemblea

La Cisl Fp Ragusa Siracusa ha organizzato due giorni di assemblee nei Tribunali delle due province, alla presenza del responsabile nazionale del Dipartimento della Giustizia, Eugenio Marra. Oggi, in particolare, l’attenzione è stata puntata sull’incontro tenutosi al Palagiustizia del capoluogo ibleo. Alla panoramica sulle problematiche generali del settore, è succeduta l’analisi più attenta sui disagi degli uffici giudiziari. E’ stato evidenziato che sono in crescita le difficoltà dovute alla sproporzione dei carichi di lavoro e alla caoticità delle mansioni, procurate dalla carenza di risorse umane, materiali, digitali e finanziarie. E’ stato sottolineato, durante l’assemblea, che la macchina della Giustizia, per recuperare il malfunzionamento e le inefficienze croniche, deve potere contare su forti investimenti in termini di nuove assunzioni e la strutturazione di percorsi di stabilizzazione del personale qualificato reclutato per il Pnrr. “Fondamentale – ha spiegato Marra – valorizzare le risorse umane in servizio, attraverso progressioni di carriera che determinino la riqualificazione dell’organizzazione giudiziaria e l’adeguamento del salario accessorio. Necessita, inoltre, la revisione delle figure professionali e l’ampliamento degli organici che vada oltre i pensionamenti, rendendo attrattivo il settore per i giovani che, spesso, optano per altre carriere”. “Ancora una volta – ha posto in evidenza il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi – l’ascolto e il confronto con i lavoratori è servito ad arricchire conoscenze specifiche e particolari per ottimizzare il contratto integrativo e, di riflesso, le condizioni di lavoro dei dipendenti addetti ai servizi della Giustizia e poterne assicurare una maggiore qualità al cittadino, meccanismo sincrono che non può continuare a rimanere inosservato dalla politica”.

