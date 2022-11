Asili Nido: due progetti finanziati a Modica, uno a Vittoria, S.Croce e Giarratana

Grazie ai fondi del PNRR cinque progetti in Provincia di Ragusa (sui nove presentati) vedranno la luce nei prossimi mesi. Cinque progetti che riguardano le famiglie ed in particolare i più piccoli visto che serviranno per realizzare nuove strutture dedicate all’infanzia e ristrutturarne altre già esistenti. Le Città interessate, al momento, da questi finanziamenti sono Modica, Vittoria, S. Croce e Giarratana. Nella Città della Contea sono due i progetti andati a buon fine. Il primo, per un importo pari a 1.080.000 euro, servirà per la costruzione del nuovo Asilo Don Minzoni appartenente al Circolo Didattico Piano Gesù. Il secondo (importo di 345.800 euro) per la ristrutturazione dell’edificio che attualmente ospita la scuola dell’infanzia Gianforma Margione a Frigintini. Entrambi i progetti erano stati ammessi in un primo momento con riserva e successivamente confermati. “Ringrazio di cuore in primis l’ingegnere Linguanti e con lui tutti i tecnici comunali che hanno redatto i progetti per l’acquisizione dei fondi – commenta l’Onorevole Abbate – perché parliamo di due opere di fondamentale importanza per i residenti di Modica Alta e di Frigintini. Queste due strutture andranno ad arricchire la già fornita offerta in materia di nido e scuole dell’infanzia che Modica può offrire”. Gli altri progetti finanziati riguardano Vittoria (3.456.000,00 €) per la nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, il Comune di Santa Croce Camerina (2.450.000,00 €) per la nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia e il Comune di Giarratana (730.000,00 €) per la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura.

Salva