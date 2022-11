Libero Consorzio Ibleo. Giornata della Trasparenza 2022

Il procedimento amministrativo nella normativa nazionale e regionale siciliana”, il tema affrontato nel corso della seconda edizione della Giornata della Trasparenza, iniziativa promossa lo scorso 24 novembre dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, assieme al Comune di Ragusa e con il coordinamento della Prefettura.

All’evento di formazione hanno aderito 125 partecipanti, tra funzionari e dipendenti degli enti locali. Erano inoltre presenti tutti i segretari generali dei Comuni. Un’ampia partecipazione che conferma la positiva esperienza riscontrata già lo scorso anno dai dipendenti dei Comuni della provincia. Hanno aperto i lavori il vicario del prefetto di Ragusa, Cettina Pennisi, ed il segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Alberto D’Arrigo, il quale ha anche portato i saluti del Commissario straordinario del LCC ibleo, Salvatore Piazza.

Ad entrare nel merito del tema scelto per la Giornata della Trasparenza 2022 è stato Massimo Cangemi, segretario generale in pensione. Nella relazione sono stati affrontati, anche sotto i profili della prevenzione corruzione e trasparenza, i risvolti della Legge 241/1990, ovvero il provvedimento cardine sulla disciplina del procedimento amministrativo e in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il rispetto delle disposizioni che regolano il procedimento amministrativo e di quelle che disciplinano i connessi adempimenti in materia di trasparenza, costituiscono infatti un efficace strumento di prevenzione della corruzione.

L’iniziativa, che si è protratta per l’intera giornata, ha rappresentato un momento di riflessione e confronto sulle importanti tematiche della trasparenza e della privacy.

