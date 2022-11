Brasile. Frana trascina in una scarpata decine di auto e camion

Un’enorme frana staccatasi dalla montagna nel comune di Guaratuba, nello stato del Paraná, nel sud del Paese sudamericano ha trascinato giù almeno dieci auto e cinque camion. Secondo le prime informazioni, un corpo è già stato recuperato, ma resta vago il numero delle persone scomparse. Le ricerche interrotte per l’instabilità del tempo, sono riprese stamattina. Anche il sindaco di Guaratuba, Roberto Justus, stava percorrendo quel tratto di strada al momento della frana. “Una cosa orribile. E’ crollata una montagna. Ci ha trascinato giù assieme ad altri veicoli. Io e l’autista siamo vivi per volontà di Dio. Abbiamo fortunatamente galleggiato sopra il fango, poi rovesciatosi sulla auto sottostanti”, ha detto il primo cittadino di Guaratuba. Il governatore del Paraná, Ratinho Junior, ha riferito che da lunedì sera “squadre di protezione civile e vigili del fuoco sono sul posto per aiutare a soccorrere i malcapitati sul tratto di autostrada 376”. Il comunicato del governo regionale del Paraná fa sapere che le forze di sicurezza e pronto soccorso dello stato al momento hanno recuperato un solo copro delle decine di persone rimaste intrappolate nelle loro auto, sommerse dalla melma. Viene da dire, Ischia come il Paranà: nessun responsabile.