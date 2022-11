Acate. Rubati 20 computer nel plesso “Capitano Biagio Puglisi”

Ladri all’opera nottetempo nel plesso “Capitano Biagio Puglisi». dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” di Acate. Ignoti si sono introdotti nei locali della scuola, forzando un cancello e una finestra sul retro. Hanno fatto razzìa di computer, quasi tutta la dotazione riservata agli studenti, circa venti. I ladri sono anche entrati in un magazzino adiacente, che potrebbero aver utilizzato per nascondersi. Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Nella zona della scuola non ci sono telecamere di videosorveglianza. La settimana scorsa i ladri avevano rubato quattro lavagne Lim nella scuola primaria Carlo Addario. Nella notte precedente i ladri avevano preso di mira la scuola Filippo Traina di Vittoria, dove era stato rubato un computer e un monitor.

