Giannone nuovo presidente Ebt Ragusa. Succede a Manenti

Nuovo presidente per l’Ente bilaterale del terziario di Ragusa. Nell’ambito di una riorganizzazione complessiva del sistema Confcommercio provinciale di Ragusa, dando continuità alle scelte compiute durante la presidenza Manenti, è stato eletto al vertice dell’Ebt Peppino Giannone, volto molto noto nel mondo della cooperazione dell’area provinciale, e non solo, e da sempre vicino alla Confcommercio iblea. Il ruolo di vicepresidente continuerà ad essere ricoperto da Antonio Modica della Filcams Cgil, in quota alle organizzazioni sindacali rappresentate in seno all’organismo direttivo. Oltre a Giannone, sono stati nominati nel consiglio anche Gregorio Lenzo e Corrado Lupo. “Assumo questo incarico – dice il neopresidente Giannone – con la consapevolezza che è stato portato avanti, nel corso di questi ultimi anni, un lavoro importante a sostegno delle imprese e dei lavoratori, soprattutto con riferimento ai sostegni forniti in un momento delicato qual è stato quello che ha caratterizzato l’emergenza pandemica. Mi darò da fare sotto il segno della continuità per cercare di venire incontro alle esigenze di un comparto che ha bisogno di risposte importanti per il futuro. L’Ebt continuerà a svolgere nella maniera più piena le proprie funzioni”. Dice il presidente uscente Gianluca Manenti: “L’autorevole figura di Peppino Giannone è quella che fornisce le migliori garanzie alla continuità di un percorso che, ne sono certo, sarà indirizzato alla piena tutela delle imprese e dei lavoratori del terziario”.

