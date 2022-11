Nasce l’associazione ProModica 1977 APS. Presidente è Luigi Galazzo e nasce con lo scopo di portare avanti ciò che ha fatto per la Città, la Pro Loco di Raffaele Galazzo, nata 45 anni fa e che ha segnato tratti e solchi della cultura, dello sport, dell’associazionismo, all’insegna unica della Modicanità.

Il premio istituito per i Modicani illustri che hanno fatto e fanno onore a Modica, che hanno scritto e ne scrivono i giorni e i successi, che sono orgoglio del passato, del presente e del futuro al cospetto della Sicilia, nell’Italia e nel Mondo, è la punta d’iceberg e il fiore all’occhiello di 45 anni di una storia lunga e intensa, che continuerà con la denominazione di questa nuova associazione, nel segno, appunto, della continuità e nella certezza che Modica avrà in essa una vetrina e con essa un proscenio.

“Quello che è successo in questi mesi – dice Luigi Galazzo -, l’aver dovuto vedere e vivere un’azione spiacevole, difficile da accettare serenamente per me, per gli altri soci, per chi condivide una passione per la nostra citta, compiuta da chi ha fatto suo il nome Pro Loco Modica, senza avvertire quel minimo di sentimento di volercene parlare, conducendo un atto asetticamente legittimo ma che non può che lasciarci l’amaro in bocca, ci rattrista; ma non ha minimante frenato e scalfito la nostra volontà di continuare a fare qualcosa per la Città dove viviamo e alla quale mio padre ha dedicato se stesso, la sua cura, la sua attenzione, creando miriadi di momenti aggregativi e sociali, con la voglia di esaltarne i figli e le virtù migliori.

Ed è questo lo spirito con cui nasce la ProModica 1977, ricordando proprio l’anno in cui Raffaele Galazzo scrisse la prima pagina di una storia bellissima e che durerà ancora”.

