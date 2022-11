Congedi parentali. Ebt Ragusa illustra le ultime novità

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa evidenzia che l’Inps, con messaggio dell’8 novembre scorso, ha comunicato il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale, secondo le novità legislative contenute nel D. Lgs. n. 105/2022. “Le domande di congedo parentale – chiariscono dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 105/2022) e l’8 novembre 2022 (data di pubblicazione del messaggio in esame). Per i periodi di congedo parentale successivi all’8 novembre 2022, le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso. Inoltre, per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

