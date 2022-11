Modica. Il campione di ciclismo Damiano Caruso a “Crisci Ranni”

Damiano Caruso, il campione italiano di ciclismo, è stato protagonista nell’iniziativa “Giocare ti dona”, organizzata a Modica dall’Associazione “Crisci Ranni”, nell’area-parco verde di Via Fontana. Caruso è stato immediatamente disponibile nel raccogliere l’invito degli organizzatori di incontrare i giovani e per spiegare loro l’importanza di fare sport e, soprattutto, di farlo in maniera sana, consapevole e d’impegno. Il ciclista ragusano ha raccontato la sua esperienza, i suoi successi, le sue “fughe” ma è stato anche uno di loro, uno dei tanti giovani che sono accorsi per vederlo, per fare un selfie, per avere un autografo. Ha risposto alle domande curiose dei ragazzi senza sottrarsi al confronto dei presenti, circa 450 persone.

Una mattinata entusiasmante, insomma, alla presenza di un giovane atleta che, con la sua caparbietà, con un papà poliziotto ed ex calciatore(che tale lo avrebbe voluto), partendo dalle strade di Ragusa con una bici da principiante, è riuscito ad ottenere risultati impensabili tra cui tanti lodevoli piazzamenti, il secondo posto al Tour de France e, recentemente, il successo al “Giro di Sicilia”. Risultati raggiunti con umiltà e sacrifici. La giornata è stata completata col pranzo preparato dai giovani dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi”.

