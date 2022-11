Monterosso Almo. Lions e campagna di prevenzione del diabete

Anche i Lions cercano di combattere il diabete. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 422 milioni di persone soffrano di diabete che è l’ottava causa di mortalità nel mondo. Domani , sabato 19 novembre il Lions Club Ragusa Monti Iblei ha promosso un’azione per affrontare questa emergenza predisponendo un’attività di screening sulla popolazione adulta asintomatica al fine di indirizzare i soggetti a rischio verso medici qualificati per un ulteriore opportuna valutazione. Chi è interessato potrà recarsi presso la farmacia Gulle’ del dottor Antonino Nasca , socio del Club Lions Ragusa Monti Iblei, sita in piazza San Giovanni n. 31 dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30.

Lo screening è gratuito e consiste nella misurazione della glicemia. Naturalmente i controlli effettuati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

