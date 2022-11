Modica. Apertura nuova sede Movimento Difesa del Cittadino, lo scontrino sospeso

Il Gruppo Zacco in favore dello Scontrino Sospeso per il Movimento Difesa del Cittadino. L’impegno sociale dell’imprenditore Luigi Zacco verso la Comunità di Modica è testimoniato da un forte sentimento di solidarietà che il Gruppo ha già espresso in molte iniziative e attività. Si tratta di un impegno civico che distingue la persona, l’azienda e tutti coloro che ci lavorano. Investire a favore di iniziative che tutelano i diritti delle persone e danno una mano a chi è in difficoltà vuol dire tutelare i diritti di tutti.

Grazie al Gruppo Zacco Lo Scontrino Sospeso ed il Movimento Difesa del Cittadino, (presente a Modica dal 1997) hanno finalmente una casa dove poter accogliere i cittadini che bisognosi di un aiuto concreto per combattere le migliaia di ingiustizie che, giornalmente, subiscono anche da parte delle Istituzioni.

Nella nuova Sede, messa a disposizione dal Gruppo Zacco, Lo Scontrino Sospeso, Progetto ideato e curato da Alessia Sudano fin dal primissimo periodo del lockdown, e ad oggi ancora attivissimo nel tendere la mano al prossimo con i numerosi progetti realizzati, ultimo in cantiere uno spettacolo teatrale i cui fondi sono stati in parte destinati ad un piccolo utente per la sua lotta contro il cancro, nonché aiuti immediati alle famiglie per l’acquisto di beni alimentari, farmaci, occorrente per il corredo di giovani studenti , visite mediche specialistiche ed erogazioni di controlli medici strumentali. In ultimo, proprio in questa Sede si raccoglieranno capi di vestiario e non solo da ridistribuire a coloro che, facendone richiesta il mercoledì, potranno venire a ritirare il sabato, ma comunicando e prenotando un appuntamento con lo Scontrino Sospeso si potranno lasciare indumenti e altro, o chiedere aiuto e ritirare il richiesto al numero +393271556658.

Riapre nuovamente al pubblico il Progetto, finanziato dalla Regione Sicilia, “Diritti allo Sportello”. E nella stessa Sede sarà attivo il Progetto “Zero Molestie” in collaborazione con il SINALP Regione Sicilia, per il quale le donne vittime di molestie o ingiustizie sui luoghi di lavoro, potranno trovare un ascolto attivo al loro malessere e un aiuto concreto grazie alle Avvocate del Sindacato.

L’inaugurazione ha visto la premiazione della stessa Sudano come “ Donna per le donne” riconoscimento consegnatole dalla presidente Regionale di “Zero Molestie” Natasha Pisana Copiosa la presenza di tanti amici e soprattutto di tanti Amici che lavorano nel mondo del Volontariato: dalla Dirigenza dell’Avis di Modica alle Socie di Ipso Facto, Sportello Antiviolenza Fuori dall’Ombra.

La Sede, sita in Corso Sandro Pertini 32 a Modica (venendo dalla Statale 115 prendere rotonda che porta all’Hotel Torre del Sud oppure venendo da Via Resistenza Partigiana oltrepassare l’Hotel Torre del Sud), sarà aperta il lunedì dalle 9,00 alle 12,30, il giovedì dalle 9.30 alle 12.30, il venerdì dalle 16,00 al 19,00.

