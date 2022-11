Biden vince e il modello Florida minaccia gli ultra-liberal del suo partito…l’opinione di Rita Faletti

Nell’America di oggi spaccata in due, con un Partito democratico diviso e un presidente ritenuto debole, con l’ala estremista repubblicana convinta di essere stata defraudata della vittoria nel 2020, con il ritorno in grande spolvero di Trump e la campagna anti- establishment condotta con toni virulenti, le previsioni davano i Repubblicani vincenti alle elezioni di Midterm. Non è accaduto, benché solitamente le legislative di medio termine non favoriscano il presidente in carica. In svantaggio alla Camera, dopo la conquista del Nevada i Democratici sono maggioranza in Senato comunque andrà il ballottaggio in Georgia il prossimo 6 dicembre. Un successo insperato che rafforza Joe Biden e ribalta le fosche previsioni di un partito che non sta benissimo. La forte polarizzazione potrebbe portare un paese nel caos con l’effetto di minarne le istituzioni democratiche? Era un timore diffuso che ha spinto Obama a scendere in campo accanto al suo ex vice e percorrere il paese da nord a sud e da est a ovest per parlare di libertà e convincere gli indecisi a votare. La valanga rossa non ha travolto il paese ma solo il suo leader che ne esce ammaccato e già si prepara a gridare ai brogli e difendersi dalle accuse di aver determinato la sconfitta del Gop, il Grand old party, dilaniato dalle polemiche interne tra i conservatori di vecchio stampo e gli estremisti ritenuti responsabili della debacle. Trump non ci sta e annuncia la propria candidatura per le presidenziali del 2024. Intanto, chi ha festeggiato è stata l’America moderata e indipendente, né ultra-liberal né sovranista, quella che ha risposto con senso di responsabilità al richiamo dei valori democratici incarnati da un presidente anziano e poco carismatico, ma solido nelle proprie convinzioni e affidabile, garante della libertà e dello stato di diritto. La democrazia ha superato la prova più difficile e le ripercussioni si fanno già sentire nel resto del mondo, in particolare laddove essa è vista come il nemico da distruggere. Forse non è casuale che i generali russi abbiano ritirato l’esercito da Kherson nel silenzio di Putin che avrebbe gradito un risultato diverso e un vincitore più facilmente manipolabile, un politico improbabile, un demagogo rumoroso e egocentrico come Trump. Gli americani hanno bocciato l’avventurismo, l’irrazionalità e il cospirazionismo e premiato la credibilità, il buonsenso e l’esperienza. Qualità che Biden ha dimostrato di avere nel saper navigare in mezzo alla tempesta abbattutasi sul paese con il Covid, la crisi climatica, energetica e economica. La conferma viene dai dati: a parte l’inflazione mai così alta da 40 anni e ora in calo grazie anche all’aumento dei tassi, la disoccupazione è ai minimi storici, il Pil in ascesa, i salari sono aumentati , +4,7%, in aumento la produzione industriale. Quello che invece a Biden non è riuscito fare è unificare il paese e sollevare il suo partito dallo stato comatoso generato dalla frattura tra democratici centristi e progressisti radicali, critici, i secondi, del moderatismo del presidente e sempre più spostati a sinistra e impegnati a ridisegnare la società attraverso la rieducazione ideologica. Un tratto comune alle sinistre occidentali che ha accresciuto la sfiducia dei cittadini che si rivolgono altrove per vedere risolti i loro problemi. L’orientamento sessuale, l’identità di genere, le rivendicazioni del movimento LGBTQAI+, appannaggio di intellettuali, accademici, media e miliardari, sensibili ai diritti civili e finanziatori delle loro campagne, non interessano chi ha questioni pratiche da affrontare. Contro l’ultra liberismo culturale, wokismo e cancel culture, Biden ha alzato un argine, ma è presto per capire quanto funzionerà in futuro. Molto dipenderà dagli eventi in casa repubblicana. Se Trump ha perso, Ron De Santis, governatore repubblicano della Florida da 4 anni, è il nuovo astro nascente, probabile candidato alla Casa Bianca nel 2024. Con il suo programma politico, ha ridato slancio all’economia dello stato, uscito per primo dalla crisi, puntando sul finanziamento di progetti ambientali, sugli aumenti salariali degli insegnanti e sull’occupazione, politiche che funzionano con democratici e moderati, e ha introdotto una legge che limita l’istruzione in classe sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Un programma conservatore che sta attraendo un flusso costante di americani provenienti da altri stati – 550mila nuovi residenti, di cui 45% repubblicani e 25% democratici – e che è piaciuto agli ispanici (56% di voti) e ai neri (18%). Da roccaforte democratica, la Florida si è colorata di rosso e darà del filo da torcere sia all’eversismo sovranista di una parte dei repubblicani sia all’ultra-liberalismo dei Democratici. La vittoria di Biden è indicativa del fatto che gli estremismi , sia blu che rossi, cominciano a dispiacere.

