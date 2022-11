Modica. Al Grimaldi continua la tradizione dei progetti Erasmus+

Un’intensa settimana all’insegna dell’entusiasmo e della collaborazione si è appena conclusa per l’Istituto Principi Grimaldi di Modica che ha accolto presso i propri locali i team europei appartenenti al Progetto Erasmus Creating digital dictionaries and mobile apps for learning foreign languages. Lunedi 7 novembre il Dirigente Scolastico Prof. Bartolomeo Saitta e i docenti del progetto, coadiuvati da alcuni studenti, hanno dato il benvenuto ai colleghi e agli studenti provenienti da Bratislava (Slovacchia), Fonyod (Ungheria), Instanbul (Turchia) e Ştei (Romania).

Conoscenza della scuola, conoscenza del territorio ed attività legate al tema del progetto si sono susseguite nei vari giorni.

Dopo una piacevole visita degli ambienti scolastici, alla presenza anche di due classi terze dell’Istituto Comprensivo Giacomo Albo-Giovanni XXIII, allietata da un’ottima colazione preparata e servita dagli studenti di sala e cucina del settore enogastronomia dell’Istituto Alberghiero, sono stati presentati gli obiettivi del progetto e il programma della settimana; poi, un interessante workshop organizzato dai docenti del settore ottico mirato a far conoscere attività del laboratorio di lenti oftalmiche e l’ambulatorio di optometria e contattologia; ancora dei giochi outdoor organizzati dai docenti di scienze motorie allo scopo di far socializzare i ragazzi, anche questi alla presenza di altre due classi dell’Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani. Molteplici i momenti all’esterno: dalla spiaggia di Pozzallo, al centro storico di Modica, una serata a Scicli, la visita di un intero giorno alla Villa romana del Tellaro e alla città di Siracusa e infine la visita alla cittadina di Chiaramonte Gulfi allo scopo di far conoscere la sede distaccata dell’Istituto Alberghiero. Qui gli studenti hanno preparato un ottimo brunch con le specialità del luogo e il sindaco Mario Cutello, docente dell’Istituto, ha aperto le porte del palazzo di Città ed offerto a ciascuno uno speciale souvenir del posto, l’olio IGP Tonda Iblea di Chiaramonte Gulfi.

Un plauso particolare va, inoltre, a studenti e docenti esteri per l’impegno profuso nello svolgere le attività previste sull’utilizzo delle app attinenti al loro impiego nella didattica multimediale. Sono stati svolti tre Workshop esplicativi su Padlet, Mindomo e Calameo, coordinati dal prof. Vincenzo Nigro, con i quali gli studenti hanno dato prova di acquisizione ottimale dei contenuti ed hanno realizzato interessanti prodotti multimediali.

La settimana si è infine conclusa con la cena di addio e la consegna dei certificati di partecipazione al progetto nei locali della scuola dove tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della mobilità hanno partecipato con entusiasmo ed un pizzico di nostalgia per dover salutare amici con i quali sono stati spesi dei giorni piacevoli.

