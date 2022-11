Bonus casinò: quanto sono convenienti

Quali sono e come funzionano i migliori bonus di casinò online offerti dalle piattaforme di gioco legali con licenza AAMS.

Sono ormai molti gli appassionati di gambling che preferiscono il gioco online a quello fisico. Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto, i casinò virtuali sono sempre aperti, a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi inclusi. Questo significa che è possibile giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ovunque ci si trovi, anche fuori di casa. Tutto quello che serve è uno smartphone, un computer o un tablet.

Un altro motivo del successo da remoto è legato alla presenza di bonus molto convenienti. A differenza dei casinò tradizionali su base fisica, i casinò online distribuiscono infatti offerte e incentivi che garantiscono l’accesso a slot machine, giochi da tavolo e altri prodotti.

Le diverse tipologie di bonus casinò

I bonus casinò sono ricompense che consentono di giocare gratis, di aumentare le chance di vincita o di prolungare l’esperienza di gioco. Si tratta, in effetti, di veri e propri incentivi che vengono elargiti sotto forma di denaro, di giri gratuiti (free spin) o di altri vantaggi aggiuntivi.

In generale, le ricompense offerte sono divise in due grandi categorie: da un lato ci sono i bonus riservati ai nuovi giocatori che accedono o si registrano per la prima volta alla piattaforma. Dall’altro, ci sono invece i premi speciali per gli utenti più fedeli che già hanno attivato un conto di gioco.

Un’altra grossa differenza è quella che distingue le promozioni del casinò senza deposito, di norma preferite dai gambler di tutto il mondo, da quelle per cui è richiesto un deposito minimo alla registrazione. Per aiutare chi legge a capire meglio quali sono e come funzionano i bonus casinò, di seguito si elencano le varie promozioni attive sui migliori siti di gioco online con licenza AAMS (i casinò online legali in Italia).

Bonus senza deposito

Per questo genere di bonus non è prevista l’apertura di un conto di deposito. Prima di completare la registrazione su un casinò online si consiglia comunque di leggere il regolamento e le condizioni delle promozioni offerte per avere la certezza di poter effettivamente riscuotere l’eventuale vincita. I bonus senza deposito possono infatti essere opzionati (è, cioè, possibile che per riscattarli si debbano soddisfare dei requisiti di giocata predefiniti).

Bonus sul deposito

Con questo tipo di promozione, la ricompensa viene calcolata in base all’importo depositato sul conto di gioco. In genere si parte dal 50%, ma si può arrivare fino al 100% o addirittura fino al 200% del deposito.

Bonus di benvenuto

Come si intuisce dal nome, i bonus di benvenuto sono disponibili per i nuovi giocatori. Di fatto, sono un interessante incentivo alla prima giocata o alla prima scommessa. Vengono accreditati in forma di giri gratuiti sulle slot machine, denaro o cashback senza effettuare un deposito immediato. Esistono anche bonus sul deposito, che richiedono pertanto una ricarica del conto di gioco.

Bonus giri gratuiti

Questa ricompensa è sempre molto apprezzata dai player, perché dà l’opportunità di provare nuovi titoli su slot selezionate senza consumare credito. A seconda dell’operatore, si possono trovare bonus free spin senza deposito immediato o bonus free spin per cui è richiesta l’apertura di un conto di gioco.

Bonus cashback

Con i bonus cashback gli utenti ricevono un rimborso in denaro di parte della somma spesa per giocare. Sono più comunemente rivolti agli utenti già registrati su una piattaforma, ma possono anche essere un incentivo per attrarre nuovi giocatori.

Bonus VIP o bonus high roller

I premi high roller sono in genere quelli più consistenti. Per questo motivo, sono destinati ai cosiddetti utenti VIP, ossia a coloro che depositano le somme più alte. I vantaggi che offrono sono molteplici e includono benefici esclusivi come l’accesso a tornei o competizioni riservate in cui non possono partecipare gli altri utenti, a premi di grande valore e altre importanti ricompense. Di norma, tutti i migliori casinò online con licenza AAMS dispongono di programmi per i membri VIP e di una sezione del sito interamente dedicata a loro.

Codici bonus casinò online

È sempre più comune trovare anche speciali promo code che danno il diritto di ricevere premi e ricompense esclusive. I codici non sono altro che delle stringhe di numeri e lettere fornite dai provider di gioco che possono essere preinseriti o da inserire al momento della registrazione. Una volta inseriti i coupon, i giocatori accedono a promozioni come giri gratis senza deposito o con primo deposito, bonus in denaro spendibili all’interno della piattaforma, bonus di benvenuto e bonus sulla prima ricarica.

Conclusioni

I bonus casinò sono molto amati dai gambler, perché offrono l’opportunità di testare nuovi prodotti senza spendere denaro e di aumentare le probabilità di vincita. I migliori siti di gioco legale in Italia propongono una serie di premi e ricompense dedicate ai nuovi utenti e a quelli già registrati, con bonus senza deposito o sul deposito.

