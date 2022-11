Modica. La V A “Geometri” insieme dopo 40 anni dal diploma

Si sono ritrovati dopo 40 anni dal diploma “i ragazzi della V A Geometri” dell’Istituto Leon Battista Alberti” di Modica. Un incontro che ha fatto emergere lo tesso spirito di amicizia che li aveva contraddistinti durante il percorso di studio, il tutto tra frittele e vino condito di risate in un noto locale delle campagne modica. Una bella e piacevole serata con l’impegno di rivedersi alla quale hanno preso parte. Nei fatti la classe frequentò per l’intero percorso scolastico l’Istituto Tecnico “Archimede” e, nella fase finale, la sezione Geometri passò all’Alberti.

All’appuntamento erano presenti Salvatore Donzello, Salvatore Caschetto, Antonino Garofalo, Ignazio Bonomo, Antonio Vicari, Giuseppe Carnemolla, Luciano Scarso, Raimondo Caschetto, Giorgio Frasca, Biagio Gennaro, Enzo Di Quattro, Massimo Giuca (in arte Mr.Max), Giovanni Scucces, Emanuele Rubino, Salvatore Scribano, Giovanni Avveduto, Piero Giampiccolo e Rosanna Giardina.

