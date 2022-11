Scicli. Si risolvono i problemi idrici tra via Bixio e corso Garibaldi

Un problema annoso, che crea non pochi disagi ai residenti nelle abitazioni tra la via Bixio e il corso Garibaldi a Scicli.

L’amministrazione Marino ha dato il via ad alcuni sondaggi nelle condutture idriche che riforniscono le case site tra le due arterie stradali, e che scontano periodicamente carenza di acqua potabile.

Una grossa perdita è stata individuata nel sottosuolo di via Pacinotti ed è già stata riparata, mentre sono in corso altri carotaggi per individuare ulteriori perdite al fine di risolvere definitivamente il problema.

