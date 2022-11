Modica, “Nonna” Giorgia festeggia i 100 anni coi carabinieri

Compleanno speciale per nonna Giorgia Muriana. Per festeggiare i suoi 100 anni i Carabinieri hanno bussato alla sua porta di casa per farle gli auguri e consegnarle un omaggio floreale accompagnato dall’immaginetta della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Ad accogliere i Comandanti della Compagnia e della Stazione di Modica oltre che alla festeggiata c’erano i tre figli, i nipoti e altri parenti che, ormai da diversi anni, si prendono cura dell’anziana donna e, soprattutto non le fanno mancare affetto e vicinanza.

Una vita, quella di nonna Giorgia, piena di sacrifici ma vissuta in piena salubrità tra le campagne di Frigintini, ridente frazione rurale – popolata di Modica. Ancora oggi la signora Muriana, a parte qualche fisiologico malessere dovuto alla senilità, mangia tutto e sano, non assume alcun farmaco, prega e recita il rosario ogni giorno e, sino a qualche anno fa leggeva anche, quotidianamente “Famiglia Cristiana”. Insomma famiglia, fede e unità sono stati da sempre i cardini fondanti del suo stile di vita.

Il Capitano della Compagnia, nel formulare gli auguri a nome di tutta la Benemerita “con vivo piacere Le porgo gli auguri più affettuosi e sinceri per il Suo 100° compleanno a nome di tutta l’Arma dei Carabinieri”, ha ricevuto in cambio da nonna Giorgia più che un ringraziamento una benedizione: “u’ Signuri v’aiuta e ‘a Maronna va’ccumpagna”.

