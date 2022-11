Modica, polizia locale sul piede di guerra contro i “fracassoni”

Continuano i controlli contro il fenomeno dei “fracassoni” in città da parte della polizia locale. Mercoledì due pattuglie sono state concentrate, in particolare, in Piazza Italia, all’intersezione con Viale Manzoni.

Sono stati controllati 21 ciclomotori e motocicli. L’operazione ha comportato il sequestro di uno scooter che circolava con il targhino alzato (un sistema adottato per non consentire la lettura) e quattro sanzioni. I conducenti, infatti, erano alla guida del veicolo che si presentava senza gli specchietti retrovisori, obbligatori, mentre un altro circolava con il targhino fuori posto.

La polizia locale ha provveduto anche a sanzionare un giovane che circolava con il monopattino sprovvisto di luci e senza casco, effettuando il sorpasso azzardato tanto da provocare un incidente stradale.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

