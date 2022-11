Insediamento ufficiale per l’Onorevole Abbate all’ARS

Il nome dell’Onorevole Ignazio Abbate è stato il primo oggi ad essere chiamato in Aula in occasione della prima giornata di lavori della XVIII legislatura siciliana. L’Onorevole Abbate è stato dunque il primo a giurare e a votare per l’elezione del nuovo presidente dell’ARS, l’onorevole Gaetano Galvagno. “Innanzitutto voglio fare i complimenti al nuovo Presidente Galvagno a cui auguro un sincero buon lavoro. E’ stato il mio primo atto da rappresentante del territorio a Palermo e non nascondo una certa emozione nel vivere questi momenti. In quell’istante, seduto tra i banchi dell’aula, è come se ogni mio elettore fosse stato accanto a me. La mia presenza oggi a Palermo è frutto dell’impegno di tutti, della mia squadra e di tutti quei cittadini che mi hanno dato fiducia ed è quindi naturale pensare oggi ad ognuno di loro. A Palermo non arriva solo Ignazio Abbate ma tutti quelli che lo hanno sempre sostenuto ed appoggiato anche nei momenti più difficili. Li voglio ringraziare di cuore come ringrazio naturalmente la mia famiglia senza di cui non sarei qua. E un pensiero naturalmente va a mio padre che oggi sarebbe stato particolarmente orgoglioso di vedermi qua. Dalla prossima settimana incominceremo a lavorare per concretizzare tutti i punti del programma illustrato durante la campagna elettorale. Collaboreremo con il Governo in qualsiasi modo e con qualsiasi ruolo per il bene di tutto il territorio ibleo e non solo. Abbiamo costituito un bel gruppo con gli altri deputati della DC e sono sicuro che insieme potremo fare veramente tanto”.

