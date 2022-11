Monterosso Almo….San Martino in festa

L’Amministrazione comunale, in occasione della riapertura delle attività per anziani, per venerdì 11 Novembre, con inizio alle 20, nei locali dell’ex Centro Diurno per Anziani, ristrutturato in ogni sua parte, in via Flaccavento, ha organizzato una serata ricreativa denominata “San Martino in festa”.

La serata sarà allietata da musica, balli e degustazione di frittelle. Saranno presenti oltre al sindaco Salvatore Pagano, l’assessore ai servizi sociali Mariano Dibenedetto le autorità civili, religiose e militari.

