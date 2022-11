Promossi tre webinar dall’associazione commercialisti Ragusa

I professionisti sono chiamati per primi a intercettare i segnali di crisi in modo tempestivo, ben prima e ben oltre i parametri e i sistemi di alert previsti dalla normativa, fornendo all’imprenditore un supporto per le decisioni che dovranno essere prese in conseguenza di tali segnali. E’ uno dei temi forti dei tre appuntamenti aventi per tema “Responsabilità, doveri e attività degli organi di controllo” promossi dall’Associazione nazionale commercialisti Ragusa. Relatore, nell’incontro webinar di questa mattina così come per gli altri appuntamenti già previsti per il 18 e il 25 novembre, sarà il dott. Daniele Lorenzini. Oggi, l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali sono a cura di Rosa Anna Paolino, presidente Anc Ragusa, Marco Cuchel, presidente Anc nazionale, e Maurizio Attinelli, presidente Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa. In particolare, questa mattina, dalle 9,30 alle 12,30, ci si soffermerà su “Gli obblighi di tempestiva rilevazione, attivazione e gestione della crisi”. “La condizione professionale di cui abbiamo avuto modo di parlare e che sta alla base dei tre incontri – afferma il presidente Paolino – può essere, però, foriera di ulteriori responsabilità per le varie figure professionali che si interfacciano con l’impresa-imprenditore. Con i tre appuntamenti in programma, cercheremo, quindi, di fornire risposte specifiche in tale direzione”.

