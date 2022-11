Modica, 32° anno casa Don Puglisi. Il Commissario incontra i responsabili

In occasione del 32° anno della casa Don Puglisi, il Commissario Straordinario del Comune di Modica Domenica Ficano, ha incontrato il responsabile della casa e vicepresidente della Fondazione di comunità Val di Noto Maurilio Assenza e tutto il suo staff. Quest’ultimo ha invitato il Commissario a visitare la struttura Crisci ranni e il suo punto vendita per poi finire la visita alla casa Don Puglisi. E’ stata un’esperienza unica – ha dichiarato il Commissario, in cui ho scoperto delle realtà incredibili, la Casa, insieme al cantiere educativo Crisci ranni, e a una rete di esperienze di economia civile è uno dei segni di questo territorio, che ne esprime il tessuto bello di solidarietà e accoglienza. Un luogo incredibile dove trovi tanta bella gente che accoglie mamme e bambini con percorsi di ripartenza (anche attraverso il lavoro). Una realtà davvero speciale dove tutti aiutano tutti per far crescere sempre di più la comunità, anche sul versante educativo con l’obiettivo di costruire una comunità di buone pratiche educative e sociali. Desidero ringraziare tutti quelli che operano in questa splendida realtà che con tanto sacrificio e spirito di solidarietà, riescono a garantire un’adeguata accoglienza a quanti si trovano a vivere situazioni sociali difficili.

