Vittoria. Ancora fondi Pnrr. Fondi per mensa scolastica istituto Collodi

Un altro finanziamento a valere sui fondi del Pnrr. Un’altra realizzazione con la predisposizione di nuovi spazi da adibire al servizio di una mensa scolastica all’asilo nido Collodi, in via Roma angolo via Salvemini a Vittoria. A darne comunicazione l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, il quale precisa che “di concerto con il sindaco, Francesco Aiello, sin dai primi giorni in cui si è insediata l’attuale amministrazione, abbiamo subito percepito l’esigenza, anche alla luce di alcuni sopralluoghi effettuati in città, che avrebbero dovuto essere realizzate delle strutture adibite a mensa in ambito scolastico. Ecco perché – prosegue – in sinergia con l’assessore alla Pubblica istruzione, Filippo Foresti, ci siamo subito prodigati a individuare i bandi che potessero fare al caso nostro e poi a costituire un gruppo di tecnici e di impiegati del Comune che potesse procedere lungo la linea tracciata. E, alla luce delle continue risposte che stiamo ricevendo, direi proprio che ci siamo riusciti, dando subito l’input agli uffici della Cuc di procedere con l’iter burocratico compreso lo step d’avvio della progettazione. Quindi, oggi, la buona notizia di questo ulteriore finanziamento di 500.000 euro che certifica l’impegno in primis dell’assessorato ai Lavori pubblici in sinergia, in questo caso, con l’assessorato alla Pubblica istruzione. E poi, ancora una volta, abbiamo beneficiato della vicinanza e della supervisione del sindaco Aiello a proposito del raggiungimento di un obiettivo che ci rende molto soddisfatti”. L’assessore Nicastro aggiunge: “Non si farà altro che migliorare le strutture scolastiche e, quindi, nella fattispecie potere contare su due mense scolastiche, quella di Portella della Ginestra, già finanziata, e adesso questa della Collodi, che ci consentirà di rendere più efficiente tutto l’assetto delle strutture al servizio dell’edilizia scolastica. Sono veramente soddisfatto e continuerò a lavorare con la stessa determinazione per l’interesse e la tutela di quelle che sono le priorità della nostra città. Ringrazio, dunque, tutto il gruppo di lavoro che si è adoperato per ottenere risultati di grande rilievo e, quindi, il dirigente dell’assessorato ai Lavori pubblici-Cuc Alessandro Basile, i tecnici Roberto Cosentino, Giancarlo Eterno, Giuseppe Salerno, Giancorrado Di Pietro, Pietro Fuschi, Mario Garrasi e Giuseppe Ricca. Hanno portato avanti un ottimo lavoro di squadra”.

