Ragusa calcio pronto per la sfida sul campo della Sancataldese

Il Ragusa calcio 1949 sarà di scena domani sul campo della Sancataldese. Si gioca la decima giornata del campionato di Serie D girone I. “Siamo reduci – afferma mister Filippo Raciti – dall’ottima prova contro l’Acireale anche se alla fine è arrivato solo un punto”. Gli azzurri, finora, hanno raccolto 9 dei 14 punti disponibili in trasferta e tenteranno di tornare a casa con un risultato utile. Mancheranno ancora i difensori centrali Strumbo senior e Diallo e il forte trequartista Grasso oltre a Pertosa infortunatosi in allenamento giovedì scorso. Il tecnico Filippo Raciti, quindi, avrà a disposizione quasi la stessa rosa di domenica scorsa. I nisseni sono reduci dalla vittoria sul campo del Trapani arrivata dopo il pareggio interno contro il Santa Maria Cilento. Ad allenarli, dalla sesta giornata, è Piero Infantino, vecchia conoscenza dei tifosi azzurri a lungo come giocatore ed infine come allenatore. “Sarà sicuramente una gara difficile – dice ancora Raciti – come sono state le altre in trasferta visto che il valore aumenta, in modo particolare per loro che vengono da una vittoria importantissima a Trapani, un successo molto sudato. Hanno saputo soffrire. Per noi è uno stimolo in più perché incontriamo una squadra forte anche se al momento i punti in classifica che hanno sono pochi. Però, l’attuale rosa, con il cambio del tecnico e l’entusiasmo della vittoria esterna, ha acquisito consapevolezza della propria forza e vorrà continuare ad allungare la serie utile. Per quanto ci riguarda abbiamo svolto il lavoro della settimana tipo visto che non abbiamo avuto impegni il mercoledì. Lo stato di salute è buono. Stiamo facendo il nostro percorso. Questa settimana abbiamo avuto la possibilità di lavorare a livello fisico diversamente e di provare qualcosina in più dal punto di vista tecnico. La squadra ha sempre creduto in quello che ha fatto, dalla prima giornata ad oggi, poi puoi vincere o meno ma la testa dei ragazzi non è cambiata”. La gara sarà diretta da Daniele Orazietti di Nichelino, assistenti Luca Marucci di Rossano e Giuseppe Fanara di Cosenza.

Salva