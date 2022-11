Scicli. Terzo settore, incontro in aula consiliare 17 novembre

A seguito dell’entrata in vigore del decreto Semplificazioni Edizione 2022 viene ulteriormente modificato il termine entro il quale gli enti del Terzo Settore possono modificare i propri statuti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Pertanto, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore.

Le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel “perimetro” del Terzo settore.

L’Amministrazione Comunale di Scicli, nell’intento di promuovere la partecipazione degli enti del terzo settore cittadini ad avvisi pubblici a valere su fondi europei, anche in rete con la stessa, organizza un incontro informativo con quelle associazioni che NON risultano aver effettuato l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per illustrare i passi da seguire per l’adeguamento alla normativa vigente.

Tale incontro avrà luogo Giovedì 17 Novembre 2022, alle ore 17,00, presso l’Aula Consiliare del Comune.

