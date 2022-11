Ragusa. Cerimonia di commemorazione dei caduti Polizia di Stato

Stamane, giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, dinanzi la Questura si è svolta la cerimonia commemorativa in onore ai Caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona di alloro sull’opera scultorea agli stessi dedicata e un breve momento di preghiera celebrato dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Giuseppe Ramondazzo.

Alla cerimonia commemorativa in ricordo dei poliziotti che hanno perso la vita in servizio sacrificandosi per il bene della collettività, hanno partecipato il Questore Giusy Agnello, i Funzionari e il personale della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, della Polizia Stradale e Postale di Ragusa, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Polizia di stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno ed una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Nel corso della cerimonia è stata deposta anche una corona d’alloro sulla stele dedicata al Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Ninni CASSARA’, caduto per mano mafiosa il 6 agosto del 1985 a Palermo ed un omaggio floreale è stato deposto innanzi all’opera scultorea intitolata “Figli delle stelle”, dedicata ai due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta che hanno tragicamente perso la vita in servizio a Trieste.

