“Kraft” sceglie piatto della modicana Corallo per le sottilette

La studentessa modicana Aurora Corallo ha visto il suo piatto impresso sulla confezione delle famose sottilette Kraft, scelto fra centinaia di piatti che hanno partecipato al concorso “Ricetta cercasi”, bandito dalla nota azienda. Scopo del concorso, coinvolgere il vasto pubblico nella realizzazione di un piatto utilizzando le sottilette come ingrediente principale e presentandolo in modo da metterle adeguatamente in risalto. La selezione sarebbe avvenuta mediante la scelta del piatto più scenografico ed in armonia con il pack tipicamente a sfondo rosso.

La casualità ha fatto la sua parte perché, durante lo scorso inverno, Aurora Corallo ha risposto quasi per gioco all’avviso apparso sulla pagina Instagram “sottilette_le origini”, dove si chiedeva di realizzare una ricetta con le sottilette e di pubblicarne la foto sui propri social personali con i relativi #hastag e sul sito web dedicato al concorso “Ricette cercasi”. E così, con gli ingredienti che si trovavain casa, nella sua residenza universitaria di Parma, Aurora ha realizzati un piatto a base di gnocchi di patate, salsa di pomodoro (rigorosamente siciliana, che ha viaggiato con lei dalla Sicilia all’Emilia) e le famose sottilette, appositamente acquistate per la ricetta, e lo pubblica sul proprio profilo Instagram dedicato al FOOD, “@auro_foodlove”. Dopo qualche settimana, Aurora viene contattata dall’azienda che, con sua grande sorpresa, le comunica il verdetto: il suo piatto figurerà nella confezione di sottilette che da ottobre 2022 e fino a maggio 2023 verrà commercializzata in tutta Italia, con il suo nome “Aurora C.”, la sua ricetta e una dedica “Grazie Aurora per questa gustosa idea! I GNOCC”.

Ma cos’ha di straordinario quell’immagine? La pietanza appare vivida e invitante, stimola l’appetito e ti induce a pensare che sia una cosa proprio buona da mangiare. Gli gnocchi son ben disposti nel piatto, in maniera semplice, pulita ed elegante. Inoltre, a detta dei valutatori, è piaciuto il richiamo fra i colori della pietanza e quelli della confezione, il bianco e il rosso. Accostamenti e dettagli che sembrano frutto di un ricercato lavoro di graphic design e che invece nascono dalla spontanea creatività di Aurora e dalla sua innata vocazione culinaria.

Il suo talento in cucina emerge già negli anni in cui frequenta brillantemente l’Istituto alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica ed è protagonista di vari eventi nazionali ed internazionali, come la cena solidale al Palazzo Reale di Milano o lo “Skills for the future” di Bruxelles, progetto europeo contro lo spreco alimentare promosso da EIT Food. Le esperienze Erasmus di tirocinio all’estero, prima a Malta e poi in Irlanda, contribuiscono ad arricchire il suo curriculum. Oggi che frequenta il terzo anno della facoltà di Scienze Gastronomiche presso l’Università degli studi di Parma, Aurora continua il suo percorso formativo partecipando a varie manifestazioni di settore, come il recente “Settembre gastronomico” di Parma, in cui ha dato il suo contributo come cuoca e aiuto chef.

La crescita professionale di chi ha fatto del cibo una passione e un’arte passa anche attraverso queste esperienze di vita e riconoscimenti vari. Per la sua creazione, Aurora ha ricevuto, così come da bando, un pacco regalo come premio di riconoscimento.Ma la soddisfazione di stare nella cucina di milioni di italiani con la propria foto-ricetta è impagabile!

“Per me è sicuramente un’emozione unica, girarsi attorno ai banchi frigo e scorgere per la prima volta il mio nome e il mio piatto in tutti i supermercati su un pack” – commenta la giovane.

