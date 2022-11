Scherma Modica. Coppa del Mondo U20, Scalora e Spampinato a Londra

Si prospetta un fine settimana particolarmente impegnativo per la Conad Scherma Modica impegnata sulle pedane internazionali e regionali. Si comincia venerdì a Londra, dove prende il via ufficialmente il circuito di Coppa del Mondo under20 di fioretto maschile, con i due portacolori della Scherma Modica Fernando Scalora e Francesco Spampinato convocati dal commissario tecnico Cerioni nella rappresentativa italiana. La prova inglese di Coppa del Mondo è una delle classiche del circuito, ed i 199 iscritti da ben 40 paesi di tutto il mondo sono testimonianza anche dell’altissimo livello che vi sarà in gara. Per Scalora protagonista in questo inizio di stagione fra gli under17 in Europa ed in Italia, sarà soprattutto una gara utile per misurare il suo valore anche fra i ben più impegnativi under20. Per Spampinato al suo primo anno fra i giovani, la sfida sarà quella riuscire ad avere anche all’estero l’ottimo rendimento che la scorsa stagione ancorchè da cadetto, riuscì ad avere nelle gare italiane della categoria superiore.

Da sabato invece toccherà alle pedane regionali di Santa Venerina accogliere la 1º Prova Regionale under14, che avvierà il percorso di qualificazione al “Gran Premio Giovanissimi” Campionato Italiano di categoria. Saranno venti i giovanissimi schermitori modicani impegnati in gara, alcuni dei quali al debutto assoluto in una manifestazione agonistica. Intanto lo scorso weekend buone notizie sono arrivate dalle pedane di Ariccia, che hanno ospitato la 1º Prova di Zona di Qualificazione Assoluta. A conquistare il pass per la prova nazionale sono stati Mattia Pitino ed Emanuele Santoro. Entrambi, con 5 vittorie e 1 sconfitta di misura a 4, hanno ben tirato nel girone preliminare. Nel tabellone di diretta al primo turno Pitino superava in un derby modicano Matteo Cartia 15/11, mentre Santoro in virtù di una migliore aliquota stoccate saltava il turno. Nel tabellone dei 64 Pitino vinceva contro il ternano Pascoli 15/9 e Santoro contro il romano Rea 15/10. Con la qualificazione oramai acquisita cedevano poi nettamente per accedere agli ottavi contro il catanese Sanfilippo e il romano Coronati. Rimane comunque una buona prova per loro, entrambi categoria cadetti, che gli permetterà di gareggiare a Carrara a novembre nella prova nazionale con l’èlite del fioretto italiano. Tra i migliori del fioretto italiano sono annoverati anche gli altri modicani Avola, Scalora e Spampinato ammessi di diritto alla prova nazionale in virtù delle loro posizioni nei rispettivi ranking di categoria.

