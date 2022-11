La LND accoglie la richiesta del Modica Calcio. Match interni alle 15

Continua la preparazione del Modica Calcio in vista del match di domenica prossima contro la Roccacquadolcese. I rossoblu di Giancarlo Betta anche questo mercoledi sono scesi in campo per preparare una sfida contro una delle squadre più quotate del campionato, come attesta anche la classifica dei peloritani. Il morale dello spogliatoio modicano è alto ed a mantenerlo tale sono state anche le buone notizie giunte dall’Ospedale di Enna dove oggi il centrocampista rossoblu, Giuseppe Viglianisi è stato operato dall’equipe dell’esperto chirurgo ortopedico Arcangelo Russo, in seguito alla rottura del legamento crociato subìta nel match casalingo contro il Palazzolo. L’intervento si è concluso nel migliore dei modi, con Viglianisi che ha voluto subito mandare una foto ed un messaggio alla chat della squadra, rassicurando e salutando i compagni e lo staff medico. Il centrocampista già da domani inizierà la terapia di riabilitazione e, solo tra pochi giorni, si potrà avere una stima delle tempistiche per il rientro in campo.

Intanto la società rossoblu ha visto accolta, da parte del comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti, la richiesta di modificare l’orario d’inizio delle partite casalinghe. Sin da domenica prossima, infatti, i match che si disputeranno al “Vincenzo Barone” inizieranno alle ore 15.00 anziché alle 14.30 come previsto dal regolamento regionale.

“Abbiamo chiesto il posticipo alle 15.00 – spiega Mattia Pitino, vertice societario assieme a Danilo Radenza, Salvo Di Raimondo e Luca Gugliotta – non solo per permettere alle compagini modicane giovanili di disputare regolarmente le loro partite negli orari mattutini, ma anche e soprattutto per venire incontro alle esigenze dei tifosi e in particolar modo delle famiglie, per le quali quello delle 14.30 poteva rappresentare un orario proibitivo. Il nostro obiettivo infatti – continua Pitino – è quello di coinvolgere grandi e piccoli attorno alle emozioni rossoblu e questo vuole essere un segnale che si muove in questa direzione. Inoltre – prosegue – siamo in dirittura d’arrivo con i lavori d’adeguamento del “Vincenzo Barone”. Purtroppo, con grande rammarico, solamente per via di alcune problematiche burocratiche, non avremo ancora la disponibilità della tribuna B per questa giornata di campionato. Il match di domenica sarà l’ultimo in cui saremo costretti a convivere con delle difficoltà logistiche legate al cantiere. Per alleviare il disagio, così come ho personalmente promesso – conclude Pitino – metteremo a disposizione dei tifosi in tribuna A delle bevande, evitando così le difficoltà vissute nelle scorse domeniche. Ancora una volta l’obiettivo è quello di “fare squadra” per vivere grandi emozioni”.

