Accesso al Cimitero di Modica. Sospeso uso badge 1 e 2 novembre

Nei giorni di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti (martedì 1° e mercoledì 2 novembre p.v.), sarà sospeso l’accesso con i veicoli all’interno del Cimitero di Contrada Piano Ceci. E’ quanto stabilito dal Comando di Polizia Locale di Modica d’intesa con il Commissario Straordinario che, ha valutato come il transito interno in questi giorni, possa causare pericolo per le migliaia di visitatori che si recheranno a trovare i propri cari nei due giorni di maggiore affluenza. Tale decisione è necessaria a causa dei numerosi badge in essere che, di fatto, potrebbero metterebbe a rischio la sicurezza e l’incolumità dei pedoni”. L’intera area esterna al cimitero è dotata di tre ampi parcheggi che possono essere utilizzati secondo l’accesso più vicino alla tomba da raggiungere.

