Ragusa.Commemorazione dei defunti, il programma nei tre cimiteri

Definito il programma della Commemorazione dei Defunti del 2 novembre prossimo a Ragusa. Tre le cerimonie previste che si terranno nei cimiteri di Ragusa Centro, Ibla e Marina di Ragusa.

Il programma per Ragusa Centro è il seguente: ore 10,30 formazione del corteo in corso Italia all’altezza del Sagrato della Cattedrale San Giovanni Battista che muoverà alla volta del cimitero centrale percorrendo corso Italia, via Roma e via Addolorata. All’ingresso verrà deposta una corona di fiori sopra il cancello a cui seguirà la benedizione del luogo. All’interno è prevista la celebrazione della Santa Messa e la deposizione di fiori sui sepolcri dei caduti in guerra e alle cappelle delle associazioni dei Carabinieri e della Polizia di Stato. La cerimonia continuerà con la deposizione di una corona di fiori al Sacrario Militare e di un cuscinetto di fiori presso l’Ossario Comunale.

A Marina di Ragusa il raduno è previsto alle 10 davanti l’ingresso del cimitero dove ci sarà la benedizione e la deposizione di una corona di fiori. All’interno sarà celebrata la Santa Messa e deposto un cuscinetto di fiori presso l’Ossario Comunale.

A Ragusa Ibla il raduno del clero, delle autorità civili e militari è previsto alle 9 in piazza Duomo. All’ingresso del cimitero ci sarà la benedizione e la deposizione di una corona di fiori. All’interno sarà celebrata la Santa Messa e deposto un cuscinetto di fiori all’Ossario Comunale e fiori nei sepolcri dei caduti in guerra.

