Mercoledì 2 novembre, alle ore 10.30 nel Cimitero di Modica, avrà luogo la cerimonia per la Commemorazione dei Defunti. Nell’occasione sarà reso omaggio ai Caduti in guerra, alle Vittime delle alluvioni e a quanti riposano nell’ossario comune.

Venerdì 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alle ore 10.00 un corteo si muoverà da Piazza Principe di Napoli, per depositare una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

