Il Santa Croce calcio si lecca le ferite e pensa alla RoccAcquedolcese

Al termine della settima giornata del campionato di Eccellenza, il Santa Croce calcio è ancora turbato dalla sconfitta di sabato pomeriggio contro il Milazzo. Una brutta caduta, ma, soprattutto un importante passo indietro rispetto alle gare precedenti che avevano esaltato la truppa di Lucenti. Di certo della gara contro il Milazzo non c’è proprio tutto da buttare, visto che, i giovani scesi in campo nella seconda parte della gara, hanno dimostrato di essere molto validi e la buona prestazione, contornata dal bellissimo goal del giovane Pitanza ne è la prova. Bisogna adesso cambiare subito pagina e fare tesoro delle modalità che hanno portato a questa sconfitta. Domenica c’è una trasferta difficile da affrontare e bisognerà trovare le giuste motivazioni per ritornare a giocare come ad inizio stagione.

di seguito l’analisi di mister Gaetano Lucenti.

“È una sconfitta che brucia tanto, soprattutto, perché con alcuni nostri errori abbiamo indirizzato la partita verso l’epilogo che abbiamo visto. Sapevamo che il Milazzo era una squadra tosta e affamata di punti e noi gli abbiamo facilitato il compito con alcuni disimpegni sfortunati. Sicuramente abbiamo fatto un importante passo indietro rispetto alle gare precedenti e così come dico ai miei giocatori, noi siamo una squadra che se non gioca al mille per cento, senza risparmiarsi in tutti i novanta minuti, può incappare in prestazioni del genere. Sono molto rammaricato perché se vincevamo questa partita, potevamo occupare una posizione di classifica più tranquilla che ci poteva consentire di preparare con più serenità la prossima gara. Invece, ci siamo complicati la vita e da martedì dovremo resettarci, archiviare questa partita e cambiare subito pagina. Analizzeremo la gara di sabato e prenderemo questa sconfitta da esempio, per capire che quando vengono a mancare certi fattori quali l’aggressività e la fame di vittoria, non si possono raggiungere certi obiettivi. Bisogna però sottolineare l’età giovane della nostra squadra e in quanto tale, può accadere che ci siano degli alti e dei bassi, ma l’importante è capire gli errori e rimettersi nuovamente in carreggiata. Sicuramente alla ripresa degli allenamenti lavoreremo sodo per risolvere un problema importante che è la precisione in fase offensiva. Sprechiamo troppo in avanti e questo non va, perché ci tocca lavorare il doppio per arrivare a finalizzare. Sabato abbiamo avuto diverse occasioni per fare goal ma siamo stati troppo spreconi, anche se ci stati negati almeno due rigori netti. Degli arbitri non voglio parlare perché fanno parte del gioco, ma, sabato siamo stati penalizzati. Dovremo migliorare anche sotto questo profilo già da domenica, quando saremo impegnati in un campo difficile, dove sarà importante conquistare un risultato positivo”

Salva