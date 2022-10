Il Pozzallese Manenti ancora alla guida di ConfcommercioSicilia

Il pozzallese Gianluca Manenti è stato riconfermato presidente ConfcommercioSicilia anche per i prossimi 5 anni. Segno di un lavoro che è stato apprezzato dalla categoria. “Per me – dice l’interessato – è un grande orgoglio e onore essere alla guida di una grande organizzazione come la nostra . Ringrazio tutti i presidenti provinciali e di categoria, il direttore generale, i collaboratori, per avermi sostenuto in questo difficile impegno a sostegno delle imprese.

Oggi ConfcommercioSicilia mette una marcia in più. Sempre dalla parte delle imprese”.

