Il Città di Comiso calcio vince il match contro l’Acicatena

Grande prova per il Città di Comiso che comincia a scalare la classifica e ad abbandonare pian piano le posizioni basse.

Ieri, la formazione Verdearancio guidata per la primissima volta dal nuovo mister, Andrea Menghini, dopo un primo tempo incerto, ha ribaltato totalmente il risultato, vincendo il match contro l’Acicatena, valido come settima giornata di campionato Eccellenza 22/23, allo stadio Polivalente, con questo risultato finale:

Acicatena 1 (Caruso su rigore al 21’ 1T)

Città di Comiso 3 ( Bojang 10’ 2T- Diallo 33’ 2T- Diallo 36’ 2T)

Ecco la dichiarazione di mister Andrea Menghini:

“Preparare una partita in tre giorni è sufficiente, in quanto abbiamo avuto a disposizione tre allenamenti. Allenamenti in cui ho conosciuto i Verdearancio, che si sono messi subito a disposizione, spinti anche dall’entusiasmo maturato la scorsa settimana per le due vittorie. Quindi la partita è stata agevolata anche da questo, dall’entusiasmo dei ragazzi, e il risultato finale è merito loro, a cui va un applauso. Per quanto riguarda la partita, siamo partiti un po’ contratti, è vero, abbiamo subito la loro irruenza e siamo andati pure in svantaggio a causa del gol calciato su rigore. Per il secondo tempo, siamo entrati in campo con un piglio diverso, la squadra ha seguito le mie indicazioni ed è stata abile nel ribaltare il risultato. Cosa mi aspetto prossimamente? Solo una cosa: il miglioramento della squadra. Perché i risultati sono una conseguenza del lavoro svolto. E a proposito di lavoro da svolgere, adesso andremo ad affrontare una settimana impegnativa: mercoledì andremo a Taormina per i quarti di finale di Coppa Italia. Una partita in cui ci sarà sicuramente spazio per i ragazzi che domenica hanno avuto poco spazio e ovviamente andremo con la mentalità giusta per fare risultato. Per noi è importante crescere. La società è ambiziosa e vuole costruire qualcosa di importante”.

