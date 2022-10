Modica. Presentazione domande Luc. Termini scadono il 31 ottobre

Scadono il 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande dei LUC (Lavori di Utilità collettiva) gestiti dal Distretto Socio Sanitario n° 45. Le domande vanno presentate su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di residenza o ritirabile negli uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza. Possono presentare istanza per partecipare ai lavori di pubblica utilità della durata di mesi sei, con interruzione obbligatoria di un mese, dopo i primi tre, le famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiori a € 12.000,00. I requisiti di ammissione sono la residenza nel Comune, dove è inoltrata la richiesta di partecipazione di almeno tre anni; stranieri residenti che abbiano carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; utenti che non siano accolti presso centri o strutture di accoglienza la cui retta è a carico totale o parziale del Comune di appartenenza.

Non potranno partecipare i nuclei familiari all’interno dei quali ci sia un componente percettore di reddito di cittadinanza, inoltre, non saranno ammesse domande presentate oltre il termine previsto.

Il Bando di partecipazione e il modello per la presentazione delle istanze si trova già pubblicato nel sito http://www.comunemodica.rg.it/site/documents/attivazione-progetti-luc/

