Porto di Pozzallo, Falcone: “Avviata gara per manutenzione”

L’Ufficio regionale per le gare d’appalto di Ragusa ha avviato la procedura negoziata da 4,2 milioni di euro per affidare i lavori di manutenzione straordinaria del porto di Pozzallo, programmati dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture. A darne notizia Marco Falcone, riconfermato deputato regionale di Forza Italia, già assessore alle Infrastrutture. «Avevamo recuperato e stanziato oltre 4 milioni di euro – dichiara Falcone – per dare una concreta risposta alle aspettative dei cittadini e degli operatori di uno dei porti più importanti di Sicilia, purtroppo a lungo trascurato ma con noi tornato centrale nella strategia portuale isolana. L’iter sta andando avanti e presto la Regione affiderà i lavori, restituendo funzionalità e sicurezza al porto di Pozzallo. Come da impegno assunto, nessuno degli investimenti della Regione in programma per questa infrastruttura viene messo in discussione dal cambio di gestione del porto». Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il prossimo 7 novembre.

Salva