Incidente mortale sulla Sp 66. Eseguita l’autopsia sul modicano

Eseguita martedì l’autopsia sul corpo del giovane modicano Riccardo Nigro, deceduto dopo 14 giorni di agonia all’Ospedale “Cannizzaro” di Catania lo scorso 28 settembre. Il 29enne era rimasto vittima del grave incidente stradale verificatosi lo scorso 14 settembre sulla SP. 66 Pozzallo-Marina di Modica, quando si era scontrato, mentre era alla guida di una moto di grossa cilindrata, con un’autovettura Ford. Nel corso della degenza in ospedale era stato sottoposto ad un delicato intervento agli arti.

Il giovane che si trovava in sella alla moto era stato sbalzato a terra e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Nelle scorso ore è stato eseguito l’esame autoptico disposto dalla magistratura. Si attendono, adesso, i canonici 60 giorni chiesti dal CTU per le conclusioni.

Il corpo è stato finalmente restituito ai genitori. I funerali avranno luogo venerdì, alle 10:30, nel Duomo di San Pietro.

