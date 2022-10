Calcio, Coppa Italia. Comiso vince ai rigori col Modica e passa

Passa il Comiso il turno di Coppa Italia e va ai quarti vincendo in casa del Modica ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi uno a uno, come all’andata. Nove i penalty messi a segno dal Modica, dieci quelli verdearancio.

La gara si era chiusa, come si diceva, in parità, 1 – 1, grazie alle reti di Micoli e dell’ex Valerio. Per i padroni di casa hanno poi realizzato dal dischetto lo stesso Micoli, Lorenzo, Butera, Pellegrino, La Cognata, Agodirin, Sigona e Carpinteri mentre aquino ha mandato alto e Incatasciato contro il palo. Proprio quest’ultimo aveva parato il rigore di Valerio. Per i verdearancio, quindi, hanno realizzato Boyang, Leggio, Dyallo, conteh, Garzia (portiere), De Zan, Balba, Castillo e Greco.

Il Modica si è presentato con una formazione molto rimaneggiata ma il Comiso ha dimostrato di non avere alcun timore reverenziale contro una formazione che naviga alto in campionato rispetto all’ultimo posto che occupa, invece, la squadra ospite

Salva