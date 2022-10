Onoreficenze per la Conad Scherma Modica

Fine settimana di onorificenze per la Schema Modica, a Milano nella giornata di domenica 2 ottobre nella prestigiosa sede della Società del Giardino Milano, si è tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze da parte della FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA a società, dirigenti e tecnici che si sono distinti nel promuovere, migliorare l’attività schermistica o per risultati raggiunti.

Due i riconoscimenti per la Conad Scherma Modica, lo “Scudo d’onore d’argento, per la meritoria attività di promozione della scherma” è stato consegnato all’associazione che ormai da 38 anni continua a svolgere attività di promozione della scherma per tutte le fasce di età, e tra le persone con disabilità: in carrozzina e non vedenti. Secondo riconoscimento è andato al Maestro Giancarlo Puglisi: “Maschera d’onore d’oro alla carriera per la scherma paralimpica”. La Federazione Italiana Scherma ha riconosciuto al Maestro Puglisi il merito di aver dato valore aggiunto alla scherma paralimpica, italiana e internazionale, con introduzione della scherma non vedenti, disciplina progettata, studiata e promossa proprio dal tecnico della Scherma Modica, che ambisce ad essere presentata alle paralimpiadi di Parigi 2024.

