Importanti risorse del Pnrr per due Istituti scolastici iblei

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha sottoscritto un accordo di concessione per dare attuazione a due corposi finanziamenti, di 1 milione e 890 mila euro ciascuno, stanziati a favore dell’Istituto Archimede di Modica e dell’Istituto Curcio di Ispica.

Gli interventi rientrano nel Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma “NextGenerationEu”.

“Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa sarà il soggetto attuatore del progetto – dichiara il Commissario Straordinario Salvatore Piazza -. Continua l’attività dell’ente a favore delle scuole superiori, diamo pieno merito agli uffici tecnici, coordinati dal dirigente Carlo Sinatra, che stanno seguendo con cura tutte le procedure del Pnrr. Con queste due convenzioni doteremo due istituti di spazi adeguati ad accogliere le attività sportive degli studenti”.

Secondo il cronoprogramma imposto dall’accordo di concessione, entro il 31 agosto 2023 si dovrà provvedere con il progetto esecutivo, entro il 31 dicembre 2023 con l’aggiudicazione dei lavori, entro il 31 marzo 2024 con l’avvio dei lavori che dovranno concludersi entro il 31 marzo del 2026. Il termine ultimo per eseguire il collaudo è fissato al 30 giugno 2026.

