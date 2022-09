Modica: alla Madonna delle Grazie novena in onore di San Michele

Prende il via oggi a Modica la novena in onore di San Michele, che si svolgerà fino al 29 settembre nella Basilica della Madonna delle Grazie. Il programma prevede momenti di preghiera, celebrazioni eucaristiche, fra le quali la giornata del “Perdono micaelico” in programma il 28 settembre e consistente in una celebrazione penitenziale comunitaria con indulgenza plenaria, presieduta dal Viceparroco della Basilica don Crescenzio Mucia, nel corso della quale sarà anche possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione. Altro momento della novena sarà l’accoglienza dei nuovi adoratori con imposizione dello scapolare nella celebrazione eucaristica del 25 settembre.

Fra le tante iniziative, il programma prevede:

– una catechesi a cura di don Giovanni Nobile il 22 settembre sul tema “Tra bene e male. Fede e superstizione”;

– la presentazione del libro di Domenico Pisana “Credo nel Dio di Gesù Cristo. La risposta della fede cristiana agli interrogativi dell’uomo contemporaneo. Dialogo tra Miscredenzio e Teofilo”, che si terrà sabato 24 settembre e sarà curata dal parroco rettore della Basilica don Stefano Modica;

– una catechesi a cura di don Nunzio Di Stefano, parroco della Madonna delle Lacrime, sul tema “I benefici spirituali dei segni sacramentali esorcizzati”, che si terrà il 26 settembre;

– una catechesi a cura di don Giuseppe Di Stefano, parroco del Sacro Cuore, sul tema “Visibilium et invisibilium. Dal simbolismo micaelico alcune direttrici per la vita spirituale”, che si svolgerà il 27 settembre.

La novena si concluderà il 29 settembre, festa dei Santi Arcangeli, con una Messa in Basilica presieduta da don Antonio Stefano Modica, cui seguirà una processione eucaristica fino alla grotta dell’adorazione.

Salva