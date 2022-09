Modica. Riduzione Poker nel territorio comunale

A seguito della chiusura della discarica e della conseguente difficoltà nella gestione dei cassonetti stradali l’ente modicano, al fine di contrastare l’abbandono dei rifiuti e ripristinare il decoro e l’igiene nel territorio, ha provveduto, già dall’inizio del mese di agosto, alla formulazione di un progetto che prevede l’eliminazione totale dei cassonetti stradali presenti attualmente nelle campagne modicane. Il progetto, che sarà consegnato fra poche settimane, prevede una prima fase di riduzione graduale delle postazioni poker presenti (già in atto) in modo da limitare l’abbandono dei rifiuti. La fase operativa del progetto prevede l’individuazione di macrozone del territorio nelle quali la ditta gestore allestirà una postazione presidiata e calendarizzata, le zone avranno uguale numero di utenze e ciascun’utenza potrà conferire, secondo calendario, tutte le frazioni di rifiuti prodotti. La variante si rende necessaria in tempi rapidi per arginare il fenomeno dell’abbandono da parte delle utenze locali e dei comuni limitrofi. Nei prossimi giorni su altre zone della città le postazioni saranno ridotte, mentre quelle rimanenti saranno potenziate solo per le frazioni differenziabili.

